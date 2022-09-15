В Дубае (ОАЭ), известном своей футуристической архитектурой, вскоре появится отель в форме Луны категории люкс.
Об этом пишет Travel off Path.
Отмечается, что новый мега-курорт в форме Луны уже строится с Дубае, а первоначальная стоимость работ оценивается в 5 миллиардов долларов.
Авторы проекта обещают, что отель не просто будет выглядеть снаружи как массивная круглая масса с выемками: пребывание здесь будет захватывающим, внеземным опытом.
Дубайская Луна, за проект которой отвечет канадская архитектурная компания Moon World Resorts, имеет своей целью предложить любителям космоса максимально приближенные к межзвездным приключениям впечатления. Прогуливаясь по луноподобной поверхности курорта, названного "лунной колонией", у гостей будет ощущение ходьбы по Луне.
Что касается инфраструктуры, то внутри основного комплекса, а именно самой дискообразной конструкции, строится в общей сложности 300 частных бутик-резиденций. Их будут называть "небесные виллы", а цены на проживание здесь будут весьма высокие.
Также на территории отеля планируют построить ночной клуб, концертную площадку, СПА-комплекс и многое другое, а перемещаться по его территории можно будет на специальном "лунном шаттле".
Открыть отель планируют в 2025 году.
Отметим, также недавно стало известно о планах построить в Дубае уникальный небоскреб-кольцо, который будет окружать самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа.
В кольцеобразном сооружении, проект которого разрабатывает дубайская архитектурная фирма ZNera Space, планируют обустроить квартиры, парковые зоны и даже собственнуб систему транспорта.