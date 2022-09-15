Открыть лунный отель планируют в 2025 году.

В Дубае (ОАЭ), известном своей футуристической архитектурой, вскоре появится отель в форме Луны категории люкс.

Об этом пишет Travel off Path.

Отмечается, что новый мега-курорт в форме Луны уже строится с Дубае, а первоначальная стоимость работ оценивается в 5 миллиардов долларов.

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Авторы проекта обещают, что отель не просто будет выглядеть снаружи как массивная круглая масса с выемками: пребывание здесь будет захватывающим, внеземным опытом.

Дубайская Луна, за проект которой отвечет канадская архитектурная компания Moon World Resorts, имеет своей целью предложить любителям космоса максимально приближенные к межзвездным приключениям впечатления. Прогуливаясь по луноподобной поверхности курорта, названного "лунной колонией", у гостей будет ощущение ходьбы по Луне.

Что касается инфраструктуры, то внутри основного комплекса, а именно самой дискообразной конструкции, строится в общей сложности 300 частных бутик-резиденций. Их будут называть "небесные виллы", а цены на проживание здесь будут весьма высокие.

Также на территории отеля планируют построить ночной клуб, концертную площадку, СПА-комплекс и многое другое, а перемещаться по его территории можно будет на специальном "лунном шаттле".

Открыть отель планируют в 2025 году.

Отметим, также недавно стало известно о планах построить в Дубае уникальный небоскреб-кольцо, который будет окружать самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа.

В кольцеобразном сооружении, проект которого разрабатывает дубайская архитектурная фирма ZNera Space, планируют обустроить квартиры, парковые зоны и даже собственнуб систему транспорта.

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