В туристических регионах Египта может стать больше украинского языка

Обе страны также договорились проработать проекты двух меморандумов в сфере туризма и культурно-исторического наследия.

Представители Украины договариваются о расширении использования украинского языка в туристических регионах Египта.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел в Киеве встречу с египетской делегацией во главе с министром туризма и древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани, в которой также приняли участие должностные лица ряда государственных учреждений Украины и представители туристического бизнеса Украины.

Стороны обсудили вопросы поэтапного возобновления туристической деятельности и обеспечения безопасных условий пребывания украинских туристов в Египте в условиях мировой пандемии COVID-19, а также защиты прав и интересов граждан Украины, трудоустроенных в сфере туризма на территории Египта.

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В контексте расширения двусторонней договорно-правовой базы стороны договорились проработать проекты двух меморандумов в сфере туризма и культурно-исторического наследия. Делегации обсудили возможность организации украинских культурных мероприятий и расширения использования украинского языка в туристических регионах Египта.

Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. Заместитель министра призвал египетскую сторону к активному участию в инвестиционной деятельности и проектах по приватизации на территории Украины.

Также Боднар выразил благодарность египетской стороне за всестороннее содействие в оперативной организации эвакуации и возвращения на Родину в марте этого года более 32 тысяч украинских туристов из Египта из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, после возвращения из Египта и Албании украинцам не нужно будет проходить 14-дневную обсервацию или самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

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