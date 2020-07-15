Украинцам не придется проверяться на COVID-19 после отдыха в Египте и Албании

Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к так называемой «красной зоне».

После возвращения из Египта и Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию или самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

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«Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к «красной зоне». Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19», - заявил он.

Криклий отметил, что правительство ожидает положительных решений и по другим туристическими маршрутам.

Министр призвал граждан также путешествовать по Украине. «Тем более, что Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 июля зарегистрировано 55 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 427 летальных, 28 тыс. 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев.

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