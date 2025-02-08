В список попали несколько популярных направлений в Европе, где в марте еще можно отдохнуть без толп туристов.

Март традиционно дает старт новому витку путешествий после суровой зимы. Постепенно приходя в себя после рождественских расходов, многие люди стремятся насладиться первыми весенними лучами солнца или же принять участие в традиционнх карнавалах. К тому же, этот период года считается межсезоньем, а это значит, что на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали лучшие направления мира для посещения в марте 2025 года.

"К марту весна набирает силу в северном полушарии, а ряд популярных направлений оттаивают после холодных, непиковых периодов – с дополнительным бонусом в виде того, что толпы еще не прибыли. Тем временем в южном полушарии ртутный столбик начинает скользить в противоположном направлении, привлекая любителей острых ощущений и охотников за выгодными предложениями для приключений в низкий сезон", – отмечают авторы материала.

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Семь лучших мест в мире для отдыха в марте 2025 года

Гран-Канария, Испания – лучшее место для релаксации Марокко – лучшее место для серфинга Коста-Рика – лучшее место для приключений на свежем воздухе Стамбул, Турция – лучшее место для гурманов Неаполь, Италия – лучшее место для итальянского отпуска Кюсю, Япония – лучшее место для наблюдения за цветением сакуры Антигуа – лучшее для любителей погреться на солнце

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты eShores названы лучшие туристические направления на каждый месяц 2025 года.

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