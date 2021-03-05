Расписание предусматривает ежедневные вылеты кроме субботы из Одессы и воскресенья из Киева.

Авиакомпания "Мотор Сич" с 26 апреля возобновит регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Одессу.

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Об этом сообщает портал Аvianews.

"Расписание предусматривает ежедневные вылеты кроме субботы из Одессы и воскресенья из Киева", - говорится в сообщении.

В будние дни самолет будет вылетать из столицы в 09:50 и прилетать в Одессу в 11:10. По субботам вылеты из Киева запланированы в 10:50 с прилетом в Одессу в 12:10.

Рейсы из Одессы в Киев в будние дни будут выполняться в 17:50 с прилетом в Киев в 19:10. Вылеты из Одессы по воскресеньям предусмотрены в 18:30 с прилетом в столицу в 19:50.

На линии "Мотор Сич" будет использовать советские турбовинтовые самолеты Ан-24. Сейчас в парке авиакомпании три таких воздушных судна. Они выпущены в 1971, 1972 и 1973 годах.

Авиабилеты можно купить на сайте авиакомпании или в агентствах по цене от 900 грн в одну сторону, от 1870 грн туда-обратно. В стоимость самых низких тарифов включена перевозка только ручной клади 5 кг. С учетом одного места багажа до 23 кг перелет стоит от 1040 грн в одну сторону, от 2140 туда-обратно.

Помимо "Мотор Сич" полеты в летнем расписании из Киева в Одессу намерены выполнять МАУ и "Роза Ветров". Однако эти авиакомпании базируются в аэропорту Борисполь и все рейсы выполняют из терминала D.

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Автор: УНИАН