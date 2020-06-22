На Херсонщине для туристов открыли два маяка: условия посещения

Вход на территорию маячных комплексов разрешается по предварительной записи.

Туристы на Херсонщине отныне могут посетить Генический и Станислав-Аджигольский маяки.

Об этом говорится в сообщении управления туризма и курортов Херсонской ОГА.

Читайте такжеВ дистанции все забыли: в сети показали отдых на популярном курорте Украины«Маяки Херсонщины – это не только стратегические объекты навигации, но и интересные инженерные сооружения, выдающиеся памятники истории, которые привлекают внимание эстетикой конструкций и многочисленными легендами, связанными с их происхождением. Навигационные достопримечательности вдохновляют местных художников и манят к себе туристов со всех уголков Украины и мира. Отныне эти исторические объекты (Генический и Станислав-Аджигольский маяки) открыты для посещения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вход туристов на территорию маячных комплексов разрешается по предварительной записи по следующему графику:

Маяк Генический – четверг, суббота: 10:00-14:00. Детям до 5 лет вход на территорию комплекса запрещено. Контакты уполномоченного лица для записи и координации посещение маковых комплексов: смотритель маяка Владимир Викторович Жарков (066) 522 03 55 и смотритель огней Елена Анатольевна Жаркова (066) 809 18 85.

Маяк Станислав-Аджигольский (Задний): четверг, суббота – 11:00-13:00. Детям до 12 лет вход на территорию комплекса запрещено. Контакты уполномоченного лица для записи и координации посещение маковых комплексов: смотритель маяка Владимир Иванович Бурдыга (096) 341 25 20 и смотритель маяка Игорь Васильевич Гончаров (067) 665 38 04.

«С целью сохранения жизни и здоровья посетителей и работников, которые задействованы в обслуживании маяков, государственное учреждение «Госгидрография» обновила Правила посещения территории маячных комплексов, утвержденные приказом ГУ «Госгидрография» от 12.06.2020 № 140», – отметили в управлении.

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