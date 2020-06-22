Изменения в аэропорту Одессы: подъезд к терминалу стал платным, но появилась бесплатная парковка

В настоящее время все внутренние и международные рейсы как на прилет, так и на вылет аэропорт Одесса обслуживает в новом терминале.

Аэропорт Одесса сделал подъезд к новому терминалу платным и открыл бесплатную стоянку рядом со старым аэровокзалом.

Как следует из обновленных тарифов, заезд к новому зданию для высадки или посадки пассажиров теперь стоит 30 грн и оплачивается как за полчаса стоянки, передает avianews.com.

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Час нахождения на территории или стоянках рядом с новым терминалом обойдется в 60 грн, сутки — в 1440 грн. Общая емкость платных стоянок №2, 3, 4, 5 составляет 333 места.

Бесплатная парковка №1 рядом со старым аэровокзалом может вместить одновременно 70 автомобилей.

В настоящее время все внутренние и международные рейсы как на прилет, так и на вылет аэропорт Одесса обслуживает в новом терминале. Старое здание оператор воздушных ворот хочет перепрофилировать в выставочный центр с административными помещениями и музеем авиации.

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