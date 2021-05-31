Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует с 18 июня возобновить регулярные рейсы из Киева в Афины (Греция).

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Читайте такжеКаждый второй украинец проведет отпуск на отечественном курорте - опрос

Авиакомпания будет выполнять рейсы по следующему расписанию: Киев (КВР) – Афины (ATH): вылет в 10:35 (по местному времени), прилет в 13:10 (по местному времени); Афины (ATH) - Киев (КВР): вылет в 14:05 (по местному времени), прилет в 16:40 (по местному времени).

Отмечается, что такое расписание рейсов позволит пассажирам, следующим из Афин, воспользоваться удобными стыковками в аэропорту «Борисполь» для перелетов в Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми и ключевые регионы Украины - Одессу, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье.

«Соответственно, путешествующие из указанных регионов смогут лететь рейсами МАУ в Европу со стыковкой в Киеве», - подчеркнула пресс-служба.

В МАУ также сообщили, что уже с 4 июня для украинских туристов станет доступной чартерная программа МАУ в курортные зоны Греции: Ираклион, Салоники и Родос.

МАУ и ее рейсы

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает возобновление рейсов, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19, в частности, с 18 июня запускает рейсы из Киева в Варшаву (Польша).

Авиакомпания и Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня запускают первые прямые рейсы из Киева в эмират.

В апреле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» представила сеть маршрутов на период летней навигации, запуск которых позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через международный аэропорт «Борисполь».

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец