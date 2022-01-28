Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс LH 1492 Франкфурт-Киев.

27 января 2022 года немецкая авиакомпания Lufthansa возобновила ночную стоянку рейса LH 1492 Франкфурт-Киев в международном аэропорту Борисполь.

Об этом сообщает Avianews.

В то ж время, авиакомпания сократила время ночной стоянки.

Так, по данным flightradar24.com, 27 января самолет авиаперевозчика вылетел в Украину в 22:35 вместо 17:10 и приземлился в Киеве в 01:36. Обратно во Франкфурт судно вылетело почти на час раньше, чем должно было по расписанию — в 05:08 вместо 06:00.

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Отказ перевозчика от ночевки в Киеве:

23 января 2022 года немецкая авиакомпания Lufthansa перенесла на утро вечерний рейс из Мюнхена в Киев из-за "политической ситуации".

Самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Мюнхена в 21:00 субботы 22 января и прибыть в Киев в 00:10. Однако вылет перенесли на 6 часов утра воскресенья, 23 января. Такая же ситуация произошла с этим же рейсом и днем ранее.

В авиакомпании причины переноса рейса объяснили тем, что "экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации