Возглавивший рейтинг Амстердам уже несколько лет ведет активную кампанию по противодействию чрезмерному туризму.

Столицу Нидерландов город Амстердам признали лучшим городом в мире для посещения весной.

Как пишет издание Express со ссылкой на результаты исследования, проведенного туристическим приложением Bounce, при составлении рейтинга были изучены среднее количество осадков, температура и то, чем можно заняться весной в том или ином городе.

Топ-10 городов мир для посещения весной

1. Амстердам, Нидерланды.

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2. Лондон, Англия.

3. Прага, Чехия.

4. Пекин, Китай.

5. Рим, Италия.

6. Лас-Вегас, США.

7. Париж, Франция.

8. Вена, Австрия.

9. Мельбурн, Австралия.

10. Лос-Анджелес, США.

Амстердам возглавил список благодаря большому количеству мероприятий и празднований, которые выпадают на весну. Например, День короля 27 апреля, когда люди выходят на улицы в оранжевых одеждах, чтобы отпраздновать день рождения короля Виллема Александра, и танцуют до поздней ночи.

Весна также является подходящим временем года для посещения захватывающих дух полей тюльпанов в королевском парке Кекенхоф, куда легко доехать из столицы.

Кроме того, весной в Амстердаме очень популярны пикники в городских парках. Особенно горожане и туристы любят собираться в Парке Вондела.

Амстердам против туристов

Несмотря на то, что Амстердам является одним из самых популярных среди туристов городов Европы, сам он не особо рад гостям, по крайней мере, тем, кого, в первую очередь, привлекают развлечения для взрослых. Местные жители жалуются, что многочисленные туристы, приезжающие в город покурить каннабис, хорошенько напиться и поглазеть на секс-работниц квартала красных фонарей (все это здесь легально) – повышают уровень преступности в городе, оставляют много мусора и мешают им спать. Потому вот уже несколько лет местные власти проводят политику по борьбе з чрезжмерным туризмом.

Так, в 2021 году стало известно, что окна борделей района красных фонарей в Амстердаме будут закрыты, а весь "центр эротики" будет перенесен подальше от центра города.

Кроме того, уже с середины мая 2023 года в Амстердами вступят в действие новые правила поведения для туристов. Среди прочего, в городе станет незаконным курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей. Также в столице Нидерландов будут раньше закрываться кафе и рестораны. Раньше должны будут закрывать свои заведения и секс-работники.

А буквально на днях стало известно, что власти Амстердама развернули целую кампанию по борьбе з туристами из Британии, которые любят приезжать в город, чтобы устроить мальчишники или нон-стоп забеги по барам. Теперь те, кто будет пытаться найти в Гугле информацию о подобных развлечениях, будут получать предупреждающие сообщения, что им здесь не рады.

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