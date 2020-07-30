Греция разрешит круизные путешествия с 1 августа

Сфера туризма обеспечивает около 20% ВВП Греции.

С этой субботы, 1 августа, Греция вновь разрешит круизные путешествия.

Об этом объявил министр туризма Харис Теохарис, пишет Европейская правда со ссылкой на Kathimerini.

Круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

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В дальнейшем этот перечень должны расширить, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Издание напоминает, что туризм обеспечивает около 20% ВВП Греции. В прошлом году страну посетили около 33 млн туристов.

Со вчерашнего дня Греция расширила перечень общественных закрытых помещений, где ношение маски является обязательным, после роста количества заражений.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, куда сегодня украинцы могут полететь на отдых.

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