Германия закрыла границы с Австрией и Чехией, а Великобритания ужесточила требования для въезда.

Страны Европы продолжают вводить новые карантинные ограничения из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая длится уже почти год.

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Как говорится в сюжете ТСН, по крайней мере на ближайшие 10 дней Германия закрыла границы с Австрией и Чехией из-за новых штаммов коронавируса – "южноафриканский" обнаружили в австрийском Тироле, а "британский" – в Чехии.

У немецких медиков есть опасения, что новые штаммы более заразны, а вакцины против них менее эффективны. Поэтому въезжать в Германию теперь будут разрешать только тем, кто возвращается домой из других стран.

Также с сегодняшнего дня снова ужесточает требования для въезда Великобритания. Кроме обязательного теста на COVID-19, перед полетом теперь путешественники должны будут пройти еще два теста на коронавирус во время обязательной десятидневной самоизоляции.

Для прохождения карантина в Британии обустраивают специальные отели, а для нарушителей режима самоизоляции предусмотрены штрафы до 10 тысяч фунтов.

Кроме того, ранее стало известно, что с целью защиты от распространения новых вариантов коронавирус Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии.

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на 15 февраля 2021 года в мире зафиксировано 108,82 млн случаев инфицирования коронавирусом. При этом 2,4 млн человек стали жертвами коронавирусной инфекции, 61,09 млн человек выздоровели от коронавируса.

Новые штаммы коронавируса начали выявлять в конце 2020 года, когда уже были разработаны первые вакцины, подстроенные под предыдущий штамм.

В то же время, согласно результатам международного исследования, Украина вошла в пятерку стран, которые не согласны с ограничением путешествий между странами для противодействия COVID-19.

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Автор: Марина Григоренко