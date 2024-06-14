Один из крупнейших туроператоров Украины Join UP! предварительно исследовал потребности детей с аутизмом.

Украинский туроператор Join UP! начал программу авиаперелетов для семей с детьми с расстройствами спектра аутизма (РСА), чтобы сделать путешествия для них более доступными. Бесплатные перелеты доступны из любой страны вылета при бронировании авиатура у украинских турагентов, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что предварительно туроператор исследовал потребности детей с аутизмом, чтобы адаптировать услуги и сделать путешествия для них безопасными и комфортными. В частности, была организована тестовая поездка для 20 детей с их семьями, обучение для экипажей, чтобы лучше понимать поведение особенных пассажиров, все возможные потребности во время поездки и отдыха и как контактировать с пассажирами со спектра. Полученный опыт и инсайты туроператор продолжит внедрять в свои сервисы на постоянной основе в рамках вектора "Путешествия без барьеров", чтобы помогать людям с аутизмом больше путешествовать.

В компании отмечают, что толчком начать программу стало то, что для детей с РСА, а таковым является 1 ребенок из 100, путешествие является не только отдыхом, но и способом приспособления к социальной жизни. Адаптация сервисов и услуг во время путешествия нужна для снижения влияния на состояние ребенка таких раздражителей, как громкие звуки, скопление людей, новые запахи, которые могут вызвать стресс. Именно для этого Join UP! вместе со своим стратегическим партнером SkyUp начали проект "Путешествия без барьеров".

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"Мы много говорим о ценности путешествий как проявления заботы о себе и своем здоровье в нашем проекте подороЖИТИ, частью которого являются и путешествия без барьеров. Для детей в спектре опыт путешествий дает толчок для развития новых навыков и лучшей социализации в обществе, – комментирует лидер проекта "Путешествия без барьеров" Людмила Плескач. – Трудно передать словами свои ощущения, когда родители рассказывают об успехах своих детей после путешествия к морю. Когда ребенок впервые позволил им без уговоров принять душ или без страха и эмоционального всплеска зашел в воду. Это бесценно. Инсайты, которые мы получили после организации отдыха для 20 семей с детьми с РСА в прошлом году, дали нам чрезвычайный опыт, и мы будем продолжать работать над тем, чтобы путешествия для детей с РСА стали частью их жизни".

Важным этапом проекта стало также создание вместе с профильными специалистами профессионального пособия для подготовки к путешествиям детей с аутизмом "Путешествия без барьеров". В книге просто и доступно в формате социальной истории поэтапно описывается процесс организации и осуществления поездки.

Такая методика подачи материала является научно доказанной практикой и широко используется в различных направлениях работы с поведением. Книга может помочь всем родителям в подготовке детей к первому путешествию. Ее можно скачать на сайте национальной книжной платформы Yakaboo за 1 грн или бесплатно в мобильном приложении.

Как отмечают в пресс-службе туроператора, запуск бесплатных перелетов для детей с РСА – еще один шаг к поощрению семей, имеющих детей с аутизмом, чаще путешествовать, ведь среди них сегодня путешествуют только 13%. С подробными правилами программы Join UP! можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, летом 2023 года Join UP! также запустил первую с начала полномасштабного вторжения программу по восстановлению военнослужащих на зарубежных морских курортах.

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