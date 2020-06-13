Франция 15 июня откроет границы для ряда стран, Украины в списке нет
Власти Франции решили открыть внутренние границы для стран Евросоюза с 15 июня.
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел, передает kommersant. Ограничения также сняты для некоторых других государств: Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.
«С учетом благоприятного развития ситуации в здравоохранении во Франции и Европе, а также в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 0:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ, сухопутных, воздушных и морских, введенные для борьбы с пандемией COVID-19», - говорится в заявлении.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что внешние границы Евросоюза начнут постепенно открываться с 1 июля. Предполагается, что сначала послабления коснутся группы стран со стабильной эпидемиологической ситуацией.
Как сообщал УНИАН, 11 июня Еврокомиссия обнародовала критерии, по которым будет открывать границы для третьих стран, включая Украину
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