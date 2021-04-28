Вместо этого организаторы планируют провести ряд онлайн-мероприятий.

Фестиваль искусств Burning Man не будет проводиться в этом году.

Читайте такжеМузыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 годОб этом сообщили организаторы, объяснив решение пандемией коронавируса.

«Хотя здесь, в США, мы можем ощущать, что тяжесть уходит и что есть свет в конце тоннеля, мы все еще в периоде пандемии, неопределенности, которые нужно решить, невозможно решить за то время, что у нас есть. Мы решили нацелиться на Black Rock City 2022»,— говорится в заявлении организаторов.

Организаторы планируют провести ряд онлайн-мероприятий. Они предложили участникам самим посетить пустыню, где проходит фестиваль, но соблюдать при этом меры предосторожности. Организаторы призвали не посещать место в обычные дни проведения фестиваля.

Арт-фестиваль Burning Man

Burning Man - ежегодный восьмидневный фестиваль независимого искусства в американском штате Невада, в пустыне Блэк-Рок. В рамках фестиваля в пустыне устанавливают различные арт-объекты.

Burning Man проводится с 1986 года, обычно в конце августа–начале сентября. В конце фестиваля его участники сжигают большую деревянную фигуру в форме человека.

Мероприятие также не проводилось в 2020 году.

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Автор: Ирина Погорелая