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Эйфелевую башню откроют для туристов с 25 июня

20:48, 09 июня 2020
Новости туризма
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REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

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Среди новых правил, в частности, ограниченное количество посетителей, подъем по лестнице и обязательное наличие защитной маски для лиц в возрасте от 14 лет. Третий этаж башни будет закрыт еще некоторое время.

На сайте достопримечательности объясняют, что трехмесячный карантинный «перерыв» является самым длинным закрытием со времен Второй мировой.

Тем временем во вторник после длительного карантина открылись пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

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