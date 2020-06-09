Эйфелевую башню откроют для туристов с 25 июня

Трехмесячный карантинный «перерыв» является самым длинным закрытием со времен Второй мировой.

После трехмесячного карантина Париж откроет Эйфелевую башню для туристов. Вход будет доступен уже с 25 июня в 10:00.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

Читайте такжеВ Одесской области создадут экопарк "Дунайские плавни"

Среди новых правил, в частности, ограниченное количество посетителей, подъем по лестнице и обязательное наличие защитной маски для лиц в возрасте от 14 лет. Третий этаж башни будет закрыт еще некоторое время.

На сайте достопримечательности объясняют, что трехмесячный карантинный «перерыв» является самым длинным закрытием со времен Второй мировой.

Тем временем во вторник после длительного карантина открылись пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.