Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года.

Евроконтроль обновил рейтинг самых крупных аэропортов Европы по количеству рейсов.

Об этом заявил гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан, сообщает Avianews.

Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.

По состоянию на начало февраля 2022 года крупнейшим аэропортом Европы по числу рейсов стал аэропорт Стамбула с показателем 893 вылета и прилета в день.

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На втором месте находится амстердамский Схипхол с результатом 826 рейсов в день, на третьем — Барахас в Мадриде с результатом 778 вылетов и прилетов в день.

В ТОП-10 крупнейших воздушных ворот вошли также Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Париже, Хитроу в Лондоне, Сабиха Гёкчен в Стамбуле, Мюнхен, Барселона и Лиссабон.

Предыдущие показатели:

4 января 2022 года Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.

ТОП-10 лидеров по количеству рейсов в день выглядел следующим образом:

Ryanair: 1 321 (-43%)

Turkish Airlines: 938 (-30%)

Air France: 648 (-46%)

Lufthansa: 617 (-59%)

easyJet: 607 (-64%)

KLM: 502 (-41%)

Wizz Air: 391 (-34%)

Pegasus Airlines: 367 (-22%)

SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)

Vueling: 306 (-49%)