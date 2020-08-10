​В Дубае построят самый высокорасположенный бассейн в мире

В Дубае готовится к открытию гостиница с самым высоким в мире бассейном.

В Дубае откроют новый пляжный курорт под названием The Address Residences Jumeirah Resort and Spa, на крыше которого будет находиться спа-центр с самым высокорасположенным в мире безбрежным бассейном.

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Бассейн будет находиться на 75 этаже курорта и откроется осенью. 94-метровый открытый безбрежный бассейн будет предлагать панорамный вид на Дубай и его прибрежные воды и станет самым высокорасположенным в мире, передает news/uae-news.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ​в декабре 2019 года стало известно, что в Дубае откроют самый высокий отель в мире. Для туристов будут доступны один из самых высокорасположенных в мире бескрайних бассейнов и смотровая площадка на крыше.

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