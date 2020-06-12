Эксперты оценили, насколько безопасно пользоваться самолетами в условиях пандемии

Эксперты отмечают, что для безопасности пассажира важно, как движется воздух в салоне.

Из-за распространения коронавируса, в аэропортах теперь действуют новые правила безопасности. И для многих пассажиров именно салон самолета, где тесно все сидят рядом, оставляет больше всего опасений подцепить коронавирус.

Как воздух циркулирует в самолете и какой уровень опасности, исследовал "Сниданок с 1+1", передает ТСН.

"Человек кашляя или чихая себе в ладонь и этой ладонью потом касается каких-то поверхностей. А потом этих поверхностей касаемся и мы, так же касаемся своего лица", - рассказывает микробиолог Елена Ливинская.

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Пассажиры в самолетах чаще всего касаются спинок сидений впереди себя, подлокотников, столиков, дверных ручек, кнопок и кранов в туалетах. Теперь их дезинфицируют, но что циркулирует в воздухе.

За 10 секунд аэрозольные капельки изо рта манекена разлетаются на расстояние до трех метров. Это эксперимент в лаборатории университета Флориды. В самолетах – все совсем иначе.

"Салон самолета – это замкнутое пространство. Нельзя открыть ни форточку, ни дверь", - говорит науковиця.

Техническое объяснение вероятного маршрута вирусов в салоне самолета дают в научном центре столичной политехники, где создают современные системы для авиации: в пассажирских самолетах умная схема циркуляции воздуха.

"Каждые 2-3 минуты происходит замена воздуха в салоне", - отмечает руководитель учебного центра КПИ по сотрудничеству с авиапроизводителями Максим Гладский.

В самолете 50% воздуха поступает извне, а вторая половина – выкачивается из салона. Под полом есть фильтры, которые содержат гораздо меньшие частицы, чем обычные кондиционеры, и в частности вирусы. Их эффективность технические специалисты сравнивают с чистым воздухом, который подают аппарат пациенту в реанимации.

Для безопасности пассажира важно и как движется воздух в салоне. "Нет движения воздуха вдоль салона. Он проходит через вас и уходит в пол. Стоят кулеры, которые двигают этот воздух. Если человек сидит в 8 ряду и чихнул, то чтобы те частицы попали человеку в 20 ряду, исключается такая возможность", - добавил Гладский.

И каким бы образом самолеты не были оснащены, вы запросто можете подцепить что-то от соседа через прямой с ним контакт. Поэтому обязательно берите в полет антисептик перчатки и маску.

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