В мире количество бронирований через Booking в марте упало на 85%

Отмечается, что главная причина такого падения – пандемия коронавируса.

Количество бронирований через онлайн-сервис бронирования номеров в отелях и апартаментах Booking.com в мире по итогам марта снизилось на 85% по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сказано в исследовании аналитической компании в сфере туризма Skift.

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Также в Skift прогнозируют ухудшение финансовых показателей сервиса во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом.

«Финансовые показатели сервиса во втором квартале года, который заканчивается 30 июня, будут заметно хуже, чем в первом, когда вспышка коронавируса ограничивалась Китаем и Азией. В компании считают, что период восстановления после пандемии может оказаться долгим», - говорится в сообщении.

В аналитической компании также считают, что Booking.com может не хватить ликвидности на весь 2021 год. «В случае продолжения кризиса, связанного с пандемией коронавируса, холдингу Booking Holdings, в который входит сервис, может хватить ликвидности только до второй половины 2021 года. Возможно, холдингу придется проходить финансовую проверку, чтобы получить кредитную линию на $2 млрд, и он ее не пройдет», - отметили в компании в Skift.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Ранее глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отмечала, что туризм является одной из наиболее пострадавших в мире сфер от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Справка УНИАН. Skift – международная исследовательская компания, специализирующаяся на сфере туризма. Штаб-квартира компании находится в США.