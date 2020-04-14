Emirates продлила срок действия билетов на два года

Авиакомпания Emirates продлевает срок действия забронированных билетов.

Авиакомпания Emirates объявила о продлении срока действия авиабилетов, купленных до 31 мая этого года, на 24 месяца с даты бронирования.

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При этом тариф пассажира будет сохранен при перебронировании на любой рейс на то же направление, на любую дату в течение указанного периода без дополнительной оплаты, говорится в сообщении виаперевозчика.

В авиакомпании отметили, что пассажирам не следует звонить в их офис, чтобы аннулировать билет – им можно будет воспользоваться в любое время после возобновления полетов, передает russianemirates.com.

Авиакомпания Emirates приостановила практически всю полетную программу после 25 марта.

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