Emirates продлила срок действия билетов на два года
15:01, 14 апреля 2020Новости туризма
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Авиакомпания Emirates продлевает срок действия забронированных билетов.
Emirates остановила практически всю полетную программу после 25 марта \ фото wikipedia.org / Mehdi Nazarinia
Авиакомпания Emirates объявила о продлении срока действия авиабилетов, купленных до 31 мая этого года, на 24 месяца с даты бронирования.
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При этом тариф пассажира будет сохранен при перебронировании на любой рейс на то же направление, на любую дату в течение указанного периода без дополнительной оплаты, говорится в сообщении виаперевозчика.
В авиакомпании отметили, что пассажирам не следует звонить в их офис, чтобы аннулировать билет – им можно будет воспользоваться в любое время после возобновления полетов, передает russianemirates.com.
Авиакомпания Emirates приостановила практически всю полетную программу после 25 марта.
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