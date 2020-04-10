В "карантинной" Виннице зацвела аллея сакур (видео)
10:55, 10 апреля 2020Новости туризма
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Горожане даже ради селфи стараются не нарушать правил карантина, и прогуливаются по аллее не более двух.
Розовое цветение в "карантинном" городе: в Виннице зацвела аллея сакур
Во время карантина в Виннице зацвела аллея сакур.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, в этом году людей там очень мало. Те же, кто вышли прогуляться между японскими вишнями, говорят - соблюдают требования карантина.
Ходят по аллее по двое и маски снимают только для селфи.
Как сообщал УНИАН, в этом году из-за карантина Нидерланды решили провести фестиваль тюльпанов в онлайн-режиме. Чтобы порадовать посетителей, королевский парк цветов Кекенгоф будет проводить онлайн-туры и регулярно размещать свежие видео на своем сайте.
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