В "карантинной" Виннице зацвела аллея сакур (видео)

Горожане даже ради селфи стараются не нарушать правил карантина, и прогуливаются по аллее не более двух.

Во время карантина в Виннице зацвела аллея сакур.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в этом году людей там очень мало. Те же, кто вышли прогуляться между японскими вишнями, говорят - соблюдают требования карантина.

Ходят по аллее по двое и маски снимают только для селфи.

Как сообщал УНИАН, в этом году из-за карантина Нидерланды решили провести фестиваль тюльпанов в онлайн-режиме. Чтобы порадовать посетителей, королевский парк цветов Кекенгоф будет проводить онлайн-туры и регулярно размещать свежие видео на своем сайте.

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