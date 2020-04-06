Львов "открыли" для зрителей тревел-шоу в США и Эстонии

Американские журналисты пообщались с известным хиппи Львова Аликом Олисевичем.

В этом году Львов стал предметом сюжетов тревел-шоу на телевидении Эстонии (Travel with me) и США (Raw Travel). Кроме того, статья об украинском городе вышла в нидерландском журнале Wandelmagazine.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

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Отмечается, что эстонская национальная программа о путешествиях Travel with me за десять лет рассказала о более чем 250 городах мира. Отныне, в этом перечне есть и Львов. Выпуск вышел на экраны в марте 2020 года.

Кроме того, 11 и 12 апреля два эпизода про Львов под названием Lovely Lviv увидят телезрители американского тревел-шоу Raw Travel. Ожидается, что аудитория просмотров составит более шести миллионов человек в США. Съемочная группа Raw Travel посетила город с другими журналистами из США и Канады в рамках пресс-тура в ноябре 2019 года.

Журналисты, в частности, были на Мемориале Небесной сотни, во Львовской национальной опере, Львовском историческом музее, Музейно-культурном комплексе пивной истории «Львіварня», в местных ресторанах и общались с известным хиппи Львова Аликом Олисевичем.

Кроме этого, в начале июля Львовщину посетили журналисты из популярного в Нидерландах журнала о путешествиях Wandelmagazine. Во Львове для своей статьи они хотели исследовать такие объекты как Цитадель, Территория террора, Лычаковское кладбище. Журнал выходит ежеквартально. Уже в весеннем выпуске опубликована статья с рассказами о Львове в разные периоды: довоенный, советский и современный (украинский) Львов. Тираж журнала насчитывает шесть тысяч экземпляров.

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