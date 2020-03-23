Испания на месяц ограничивает въезд для граждан третьих стран

Эти меры не коснутся некоторых особых категорий лиц, например, медицинских и дипломатических работников.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о том, что страна приостанавливает въезд граждан других стран, кроме жителей Евросоюза, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Читайте такжеВ Украину из Испании вернулись 216 граждан

«Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», -сказал Санчес.

Он добавил, что эти меры не коснутся некоторых особых категорий лиц, например, медицинских и дипломатических работников, а также тех, кто докажет форс-мажорные обстоятельства.

В Испании было выявлено 28,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли 1,7 тыс. человек, большая часть из них - в Мадриде. Правительство страны решило продлить режим чрезвычайной ситуации, истекавший в конце марта, до 15 апреля. Испанцам запрещено выходить из дома, за исключением работы, покупок продуктов питания или случаев форс-мажора. Закрыты все рестораны, бары, отели, школы и университеты, а также торговые точки, кроме продуктовых, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 300 тыс. человек, более 12 тыс. - умерли, выздоровели 92,3 тыс. человек.