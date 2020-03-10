Украина может закрыть авиасообщение с Италией

В 15.30 состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором может быть рассмотрен вопрос о закрытии авиасообщения с Италией.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сегодня может быть рассмотрен вопрос о закрытии авиасообщения с Италией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил заявил на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, когда будет закрыто авиасообщение с Италией, он сказал, что сегодня в 15.30 состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будут отработаны алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

"Возможно, (будет рассмотрен - УНИАН) в том числе и вопрос о авиационном сообщении", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса.

Напомним, власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижение или путешествия возможны лишь в крайней необходимости. В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля.

На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 марта выросли с 366 до 463 человек. После Китая Италия наиболее поражена распространением болезни.

Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии.

Ранее карантинные мероприятия были введены только в нескольких северных регионах страны.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.