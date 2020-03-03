В Одессе горожане и туристы массово греются на побережье моря (видео)

На самом пляже еще холодно из-за температуры воды (+7) и южного ветра, вздымающего морские волны. Поэтому желающих попробовать раннюю весеннюю воду пока нет.

В Одессе из-за рекордно теплой за последние годы весны – массовое паломничество на море.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня в Одессе было почти весь день солнечно, температура колебалась от +12 до +15 градусов в зависимости от времени суток и близости к морю.

В то же время журналисты заметили, что весна пришла и в сады одесситов. Так, абрикосовые деревья расцвели на несколько недель раньше.

На самом пляже еще холодно из-за температуры воды (+7) и южного ветра, вздымающего морские волны. Поэтому желающих попробовать раннюю весеннюю воду пока нет.

Местные жители не спешат радоваться проявлениям марта, ведь морозы еще могут «ударить». Но синоптики успокаивают: говорят, температура на этой неделе поднимется до +18.

Ранее Национальный природный парк «Синевир» перечислил топ-5 мест на своей территории, которые необходимо посетить именно весной.