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В поисках сказки: названы самые инстаграмные леса мира

16:39, 02 марта 2020
Новости туризма
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Немецкий Шварцвальд - самый инстаграмный лес в мире / Фото Марина Григоренко

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Рейтинг, в частности, основывался на количестве хэштегов с указанием местности, проставленных на размещенных в Instagram фотографиях и видео.

1. Шарцвальд (Schwarzwald), Германия. Название этой местности с немецкого дословно переводится как «черный лес», и именно мрачная атмосфера старинных страшных сказок привлекает сюда множество туристов. Всего Шварцвальд получил 1 489 943 хэштегов в Instagram, и это почти в 7 раз больше, чем у ближайшего преследователя. Вероятно, немалую роль в этом играет доступность местности – в сердце немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, куда довольно легко попасть. О том, как добраться до Шварцвальда из города Фрайбург на юге Германии, читайте в нашем большом материале.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

2. Дождевые леса Амазонии (Amazon Rainforest), Бразилия, Колумбия, Перу и другие страны Южной Америки. Эта местность, считающаяся самым крупным тропическим лесным массивом мира, собрала 197 615 хэштегов в Instagram. Густые деревья, уникальная флора и фауна, а также удивительной красоты река Амазонка создают не только потрясающие условия для фото, но и способны подарить вам невероятное увлекательное приключение.

Дождевые леса Амазонии / Фото en.wikipedia.org

3. Шервудский лес (Sherwood Forest), Англия. В массовой культуре это место ассоциируется в первую очередь с легендой о Робин Гуде. Парковая зона, на данный момент составляющая лишь небольшую часть исторического леса Шервуд, в последние годы активно развивается, а потому сюда приезжают все больше туристов. Как результат – третье место в рейтинге инстаграмности с 142 011 хэштегам.

Шервудский лес / Фото en.wikipedia.org

4. Бамбуковый лес (Arashiyama Bamboo Forest/Sagano Bamboo Forest), Япония. Эта местность, демонстрирующая классический японский ландшафт, является одной из самых популярных локаций Киото с 83 821 хэштегами в Инстаграм.

Бамбуковый лес в Киото / Фото fa.wikipedia.org

5. Замшелый лес (Mossy Forest), Малайзия. 64 564 хэштегов от пользователей Instagram обеспечили этому малазийскому лесному заповеднику пятое место в рейтинге. Этот густой лес, обильно заросший мхом, является одной из самых атмосферных туристических локаций высокогорья, популярных среди любителей пеших прогулок.

Леса высокогорья Малайзии / Фото en.wikipedia.org

Отметим, ранее Lonely Planet назвал лучшие туристические направления на 2020 год.

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