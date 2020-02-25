Ryanair перенес открытие нового рейса Львов - Будапешт

Стоимость билетов стартует от 35 евро в две стороны.

Ирландский лоукост Ryanair перенес дату открытия рейса по маршруту Львов - Будапешт на неделю от анонсированной даты.

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Об этом сообщает lowcostavia.com.ua.

Полеты должны были начаться 1 апреля, а теперь они начнутся с 25 марта. Рейсы будут осуществляться по маршруту Львов – Будапешт дважды в неделю – по средам в 23:45 и воскресеньям в 23:15.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября 2019 года Wizz Air анонсировал открытие рейса по тому же маршруту Львов – Будапешт с 3 июня и тоже дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

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