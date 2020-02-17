С 1 мая Wizz Air будет летать из Киева в Берлин два раза в день

Увеличение частоты полетов совпало по времени с закрытием маршрута Киев-Франкфурт.

Авиакомпания Wizz Air с 1 мая начнет летать из Киева в Берлин два раза в день. Частота полетов в летнем расписании будет увеличена с семи до 12 в неделю.

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Об этом пишет Avianews.

Отмечается, что по два рейса в день лоукост будет выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылеты из Киева и Берлина в эти дни запланированы на утреннее и вечернее время. В результате жители обоих городов смогут совершать однодневные поездки, проводя полный рабочий или выходной день в столице Украины или Германии.

Увеличение частоты полетов совпало по времени с закрытием маршрута Киев-Франкфурт, полеты по которому Wizz Air прекратит с 30 апреля.

«Wizz Air постоянно отслеживает эффективность своих рейсов, чтобы предлагать пассажирам самые низкие цены на наиболее популярные направления. Авиакомпания оптимизирует маршрутную сеть в соответствии со спросом, чтобы дополнительные ресурсы использовать для обслуживания других рейсов», – сообщили в компании.

Ранее УНИАН сообщал, что Wizz Air приостановида полеты из Одессы.

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