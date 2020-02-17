На кипрском курорте произошла стрельба, четверо раненых (видео)
10:49, 17 февраля 2020Новости туризма
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Полиция разыскивает злоумышленника, который открыл огонь.
Неизвестный открыл огонь по людям на Кипре: по меньшей мере 4 человека получили ранения
На кипрском курорте неизвестный открыл огонь по людям, пострадали четверо.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел неподалеку от кафе в городке Айя-Напа. У нападающего был автомат Калашникова, а с месяца преступления он скрылся на мотоцикле.
По данным местных источников, мишенью преступника был известный бизнесмен, который успел покинуть заведение за 15 минут до атаки. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, а самого нападавшего до сих пор не разыскали.
Как сообщал УНИАН, над Кипром провели обучение французские истребители Rafale.
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