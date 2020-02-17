На кипрском курорте произошла стрельба, четверо раненых (видео)

Полиция разыскивает злоумышленника, который открыл огонь.

На кипрском курорте неизвестный открыл огонь по людям, пострадали четверо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел неподалеку от кафе в городке Айя-Напа. У нападающего был автомат Калашникова, а с месяца преступления он скрылся на мотоцикле.

По данным местных источников, мишенью преступника был известный бизнесмен, который успел покинуть заведение за 15 минут до атаки. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, а самого нападавшего до сих пор не разыскали.

Как сообщал УНИАН, над Кипром провели обучение французские истребители Rafale.

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