Из Киева в Беларусь запустят речной туристический маршрут

Кроме того, проект по восстановлению речного пути Е-40, который предполагает строительство судоходной трассы длиной более 2000 км через реки Припять, Днепр и Висла, чтобы соединить Балтийское и Черное море, вышел на стадию практической реализации.

Министерство инфраструктуры Украины ведет организационную работу по запуску туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев, первое судно планируется запустить в конце апреля текущего года.

Читайте такжеПограничники назвали самые популярные страны для путешествий среди украинцев

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на итоги встречи в Минске министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко, в ходе которой стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры и развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море, в частности восстановление международного водного пути Е-40 по маршруту Днепр - Припять.

"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна «Рассвет», которое принадлежит госпредприятию «Администрация речных портов». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что проект по восстановлению речного пути Е-40, который предполагает строительство судоходной трассы длиной более 2000 км через реки Припять, Днепр и Висла, чтобы соединить Балтийское и Черное море, вышел на стадию практической реализации.

«Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации», - цитирует пресс-служба Криклия.

Кроме того, Мининфраструктуры планирует в текущем году расширить зону Речной информационной службы от Вышгорода в Киевской области до границы с Беларусью.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и «Белтопэнерго» договорились о восстановлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь. Реализация проекта направлена на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

По подсчетам экспертов, восстановление E-40 позволит перевозить между Украиной и Беларусью дополнительно четыре миллиона тонн грузов ежегодно, а также обеспечит значительную экономию времени для перевозчиков в Центральной и Восточной Европе.

Справка УНИАН. Водный путь Е-40 – проект строительства судоходной трассы длиной более 2000 км, которую планируется проложить через реки Припять, Днепр и Висла, чтобы соединить Балтийское и Черное море. Планы по развитию Е-40 предполагают строительство обводного канала в Польше, шести-семи плотин и шлюзов на Припяти, а также углубительные работы по всему маршруту для того, чтобы по рекам могли ходить многотоннажные суда класса «река-море». Инициаторами строительства Е-40 выступила коалиция организаций из трёх стран (Беларуси, Польши и Украины) во главе с РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», Морским институтом в Гданьске, Министерством транспорта Беларуси и Министерством инфраструктуры Украины.