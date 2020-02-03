"Укрзализныця" назвала самые популярные среди украинцев маршруты

Среди ТОП-5 маршрутов есть популярные туристические направления.

Самым популярным пассажирским маршрутом в Украине стало направление Киев-Харьков.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", маршрутом Киев-Харьков в 2019 году воспользовались 1,7 миллиона пассажиров.

Также, в ТОП-5 рейсов вошли маршруты Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

Ранее УНИАН сообщал, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.