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"Укрзализныця" назвала самые популярные среди украинцев маршруты

10:28, 03 февраля 2020
Новости туризма
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Больше всего украинцы ездили по маршруту Киев-Харьков / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", маршрутом Киев-Харьков в 2019 году воспользовались 1,7 миллиона пассажиров.

Также, в ТОП-5 рейсов вошли маршруты Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

фото facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ранее УНИАН сообщал, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

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