Лайнер из Варшавы не смог сесть в Киеве из-за тумана

Самолет рейса LO755 должен был приземлиться в 1:20, но на сайте аэропорта значится, что его отменили.

Самолет польской авиакомпании LOT не смог приземлиться в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за сильного тумана.

Читайте такжеАэропорт "Киев" назвал самые популярные направления в 2019 году

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на сайт аэропорта и его пресс-секретаря Галину Богданенко

В частности, самолет рейса LO755 должен был приземлиться в 1:20, но на сайте аэропорта значится, что его отменили. Остальные ночные рейсы – по графику, а утренний самолет из Запорожья задерживается.

В пресс-службе аэропорта связали отмену рейса с погодными условиями.

"Экипаж принимает решение, оценивая погодные условия. Экипаж может менять аэропорт... Наш аэропорт работает", – отметила Бондаренко в комментарии журналистам.

Накануне венгерский лоукостер Wizz Air предупредил пассажиров, путешествующих во Францию, Португалию, Испанию, Великобританию, или тех, кто намерен вылетать из этих стран, об объявленной на 29 января общенациональной забастовке во Франции.