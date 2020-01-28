Крупнейших туроператоров Украины заподозрили в манипуляциях ценами

Установлено 10 компаний, которые размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости услуг.

В действиях 10 крупнейших туроператоров Украины обнаружены признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Читайте такжеСмертельный вирус из Китая: в МИД советуют украинцам учитывать рискиОб этом сообщает пресс-служба Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Киевское отделение АМКУ изучило информацию на сайтах туроператоров и обнаружило, что некоторые компании используют собственный валютный курс для указания стоимости туруслуг.

В результате АМКУ установил 10 компаний, которые размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости турпродукта. Среди них: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator), Альф (Alf).

«Туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления таких услуг в гривнях», – говорится в сообщении.

В АМКУ отмечают, что такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 151 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

28 января административная коллегия Киевского областного отделения АМКУ начала рассмотрение дела.

Ранее УНИАН сообщал, что АМКУ рекомендовал тепловикам снизить начисления за тепло и горячую воду.