В Одессе готовят мобильное приложение и аудиогиды для туристов
12:35, 28 января 2020Новости туризма
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Туристическое приложение еще будут дорабатывать.
Туристически привлекательные места области будут в специальном приложении / фото culturemeter.od.ua
В Одессе презентовали приложение для смартфонов Odesa Region Guide и четыре аудиогида для туристов.
Об этом сообщает "7 телеканал".
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Приложение Odesa Region Guide будет содержать базу данных с перечнем туристически привлекательных мест области. Аудиогиды, в свою очередь, позволят туристам прослушать интересную информацию и сформировать собственный маршрут.
На первом заседании Туристического совета присутствовали специалисты в сфере туризма, представители туристического бизнеса и организаторы популярных мероприятий.
К слову, приложение требует доработки.
Как сообщает УНИАН, Одесский морской порт в текущем году планирует 11 раз принять морские круизные лайнеры.
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