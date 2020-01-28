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В Одессе готовят мобильное приложение и аудиогиды для туристов

12:35, 28 января 2020
Новости туризма
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Туристически привлекательные места области будут в специальном приложении / фото culturemeter.od.ua

Об этом сообщает "7 телеканал".

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Приложение Odesa Region Guide будет содержать базу данных с перечнем туристически привлекательных мест области. Аудиогиды, в свою очередь, позволят туристам прослушать интересную информацию и сформировать собственный маршрут.

На первом заседании Туристического совета присутствовали специалисты в сфере туризма, представители туристического бизнеса и организаторы популярных мероприятий.

К слову, приложение требует доработки.

Как сообщает УНИАН, Одесский морской порт в текущем году планирует 11 раз принять морские круизные лайнеры.

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