В Одессе готовят мобильное приложение и аудиогиды для туристов

Туристическое приложение еще будут дорабатывать.

В Одессе презентовали приложение для смартфонов Odesa Region Guide и четыре аудиогида для туристов.

Об этом сообщает "7 телеканал".

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Приложение Odesa Region Guide будет содержать базу данных с перечнем туристически привлекательных мест области. Аудиогиды, в свою очередь, позволят туристам прослушать интересную информацию и сформировать собственный маршрут.

На первом заседании Туристического совета присутствовали специалисты в сфере туризма, представители туристического бизнеса и организаторы популярных мероприятий.

К слову, приложение требует доработки.

Как сообщает УНИАН, Одесский морской порт в текущем году планирует 11 раз принять морские круизные лайнеры.