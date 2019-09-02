Шоковая терапия на одесском курорте

Корреспондент УНИАН посетила здравницу государственного значения и выяснила, до какого состояния предыдущий руководитель ее довел санаторий, в каких условиях вынуждены проживать посетители, и как новое руководство здравницы намерено вернуть «жемчужине» у черноморского лимана утраченное величие.

Лечебно-оздоровительный туризм в Украине не теряет популярность. Ежегодно тысячи наших соотечественников посещают санатории, которые предлагают посетителям множество медицинских процедур на любой вкус и кошелек. Но подходить к выбору здравницы необходимо ответственно, потому что порой реальность существенно отличается от фото на рекламной брошюре, и эффект от лечения может сойти на нет из-за наплевательского отношения персонала, нечеловеческих условий проживания и антисанитарии.

До недавнего времени так обстояла ситуация в одном из самых знаменитых отечественных курортов, который в советские времена по праву считался настоящей «жемчужиной» Одессы, но за последние двадцать лет пришел в упадок из-за безответственного подхода руководства - санатории «Куяльник», расположенном на берегу Куяльницкого лимана. Именно туда на ревизию направилась группа украинских журналистов, среди которых, разумеется, был корреспондент УНИАН.

Памятник советскому прошлому

Наслышанные о том, что санаторий находится в запущенном состоянии, мы с коллегами по цеху изначально понимали, что едем на классический курорт совдеповского типа - с характерными ему обветшалыми монолитными зданиями, стены которых хранят немало памяти, отсутствием полноценного медицинского центра и развлекательной инфраструктуры. Однако, приехав на место, осознали, что ситуация обстоит хуже, чем мы предполагали.

Выйдя из автомобиля по прибытию на территорию здравницы, каждый невольно задался вопросом: «А это точно наш финальный пункт назначения, а не промежуточная остановка?». Территория санатория совершенно запущена, жилые корпуса – в плачевном состоянии, и даже в гордом названии санатория, красующемся на крыше пятнадцатиэтажного здания - в лучших традициях Советского Союза, - отсутствуют две буквы. Словно вишенка на торте.

Смирившись с реальностью и осознав всю тленность бытия, мы с коллегами направились к администратору за ключами от номеров, в которых, предположительно, должны были провести две предстоящие ночи. Спустя сорок минут ожидания, наполненных хамством и криками тучной дамы средних лет, сидевшей за стойкой, журналисты проследовали в свои покои, предвкушая возможность расслабиться хотя бы на непродолжительное время после утомительной дороги. И хотя отдохнуть нам так и не удалось, эффект от первого знакомства с номерами превзошел все ожидания – от увиденного усталость как рукой сняло! Но нахлынуло уныние.

Обшарпанные стены, трещины на потолке, грязное постельное белье и полотенца, ванная комната с душем, принять который можно лишь вприсядку, деревянные окна со щелями из-за неплотно прилегающего стекла, балкон в аварийном состоянии – лишь неполный перечень того, с чем нам пришлось столкнуться.

Единственным приятным зрелищем оказался вид из окна. С тринадцатого этажа открывается захватывающий вид на Куяльницкий лиман, из которого добывается целебная грязь, и море. Но и тут впечатление портило аварийное состояние общего для всех постояльцев на этаже балкона.

Стоимость проживания в таком номере класса «стандарт улучшенный» – 830 гривень в сутки с человека (при этом, номер рассчитан на двоих, и, соответственно, полная его стоимость – 1660 гривень). В эту цену входит питание и прием лечебных процедур.

Также посетители могут поселиться в номерах класса «стандарт премиум» за 1500 гривень с человека, «полулюкс двухкомнатный» - 1300 гривень, «полулюкс-студия» - 1330 гривень. Путевки для одного человека на проживание в номерах класса «эконом» при условии обязательного подселения соседа – 600 гривень. Однако, состояние самых бюджетных номеров журналистам не показали из-за нехватки времени, потому до момента, пока руководство курорта не проведет в здравнице капитальный ремонт, поселяться в них я категорически не советую.

Кроме того, в санатории предусмотрены специальные номера для спинальников за 750 гривень в сутки для больного и дополнительно 500 гривень – для сопровождающего.

Из трех пятнадцатиэтажных корпусов, расположенных на территории курорта и рассчитанных на единовременное проживание трех тысяч человек, функционируют только два, и сопоставимые номера в них, как мы позднее выяснили, существенно отличаются. Журналистов поселили в первый корпус, половина которого находится в аварийном состоянии и потому закрыта. Комнаты в этом здании не видели ремонта, похоже, со времен распада Союза и считаются худшими в санатории из ныне действующих. Во втором корпусе ситуация обстоит немного лучше – в номерах проведен косметический ремонт, и выглядят они весьма сносно. Но при этом, стоимость проживания в комнатах одного класса в обоих корпусах одинаковая, несмотря на их внешнее различие.

В ответ на вопрос, чем вызвана эта несправедливость, заместитель директора курорта Станислав Чаплоуцкий, любезно проводивший экскурсию для журналистов, сообщил, что ценовая политика была установлена еще предыдущим руководством, а потому нынешние менеджеры не могут внести в нее коррективы, пока не закончится «горячий» сезон, и не спадет наплыв отдыхающих.

«Мы уже работаем по тем ценам, которые у нас есть. А с нового года, возможно, будем определять новую ценовую политику», - сказал он.

Также Чаплоуцкий объяснил, почему журналистов поселили в худшие номера из продемонстрированных. Причина оказалась прозаична – остальные комнаты уже были заняты отдыхающими. Эта версия звучала, бесспорно, приятнее, чем изначальные домыслы об экономности руководства курорта.

К слову, в предложенных условиях я с горем пополам переночевала одну ночь из двух запланированных, сбежав на следующий день в съемную квартиру в центре Одессы.

Утерянное величие

Однако, в таком состоянии «Куяльник» был не всегда. О целебных свойствах минеральной воды и иловых грязей, залегающих на дне Куяльницкого лимана, было известно еще несколько столетий назад. Активное использование этих даров природы в медицине и рождение курорта связывают с именем доктора Эраста Андреевского, который в девятнадцатом веке сумел убедить местные власти в необходимости возведения на этом месте лечебного заведения.

Куяльницкая грязолечебница, которая в те времена считалась самой красивой во всей империи, была построена в 1890-1892 годах. К слову, функционирует часть этого сооружения до сих пор. Несмотря на то, что здание не реставрировалось и в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии, оно остается самым интересным и красивым объектом на территории всего курорта.

Как утверждают врачи-курортологи, за долгие годы функционирования здравницы, благодаря уникальным свойствам грязи из лимана и целебной минеральной воде, десятки тысяч людей из Украины и многих других стран мира избавились от проблем опорно-двигательного аппарата, мочеполовой и нервной систем, болезней кожи и многих других заболеваний.

Среди процедур, которые санаторий предлагает своим постояльцам, - грязевые и минеральные ванны, лечебный бассейн с ропой, подводное вытягивание хребта и конечностей, гидромассажи, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, психотерапия и многое другое.

Ежегодно, несмотря на упадочное состояние санатория, он забит людьми по завязку. Особенно популярен курорт среди колясочников.

Из года в год они возвращаются в здравницу, дабы принять любимые процедуры, оказывающие благотворное воздействие на их самочувствие.

Со времен аннексии Крыма и потери санатория в Саках, «Куяльник», аналогично Славянскому курорту в Донецкой области, стал, в первую очередь, специализироваться на обслуживании людей, скованных в движении. Здесь они заводят новые знакомства и чувствуют себя по-домашнему уютно в близком им по духу окружении. За время моего пребывания в «Куяльнике» одним из самых захватывающих зрелищ стал танец пары колясочников, которые с таким задором и блеском в глазах кружили в такт музыке, что здоровым людям следовало бы поучиться их жизнелюбию и умению не сгибаться под гнетом обстоятельств.

Рыба гниет с головы

Сравнивая два похожих по профилю санатория – приморский «Куяльник», в котором всегда людно, и есть все условия для дальнейшего развития, и «Славянский курорт», переживший захват российскими боевиками, обстрелы корпусов и до сих пор частично является базой украинских военных, - донецкий санаторий значительно выигрывает. Основная причина кроется в менеджменте. «Славянский курорт» безустанно воюет с местными властями за сохранение территории, привлекает инвестиции в восстановление нанесенного ущерба и, несмотря на все сложности, дружелюбно распахивает двери перед гостями, предоставляя им максимально качественный сервис, на который способен, тогда как прежнее руководство «Куяльника» долгое время грабило курорт, думая исключительно о собственной наживе, а не о развитии актива.

«Осенью прошлого года мы провели независимую проверку на санатории, в ходе которой обнаружили чрезвычайно большие злоупотребления со стороны тогдашнего руководства. Например, за четыре дня одной только проверки поступление средств на баланс предприятия выросло почти на миллион гривень! Когда проверка уехала, сумма снова значительно сократилась. Проанализировав эту ситуацию, в декабре мы начали процедуру увольнения директора, которая длилась около 3-4 месяцев», - сообщил журналистам Владимир Саенко – глава наблюдательного совета и заместитель главы Федерации профсоюзов Украины, на балансе которой числится, в том числе, одесская здравница..

Как позднее выяснилось в общении с бывшим сотрудником Федерации профсоюзов, пожелавшим не раскрывать своего имени, проверка «Куяльника», в которой он принимал участие, больше походила на боевик, нежели на стандартную процедуру аудита.

«Когда во время нашей проверки в ноябре тогдашний менеджмент курорта выяснил, что мы узнали много лишней информации, нас решили выгнать всяческими способами. Дошло даже до того, что во время обеда нас отравили. Один из членов группы отказался есть в санатории, памятуя о том, что когда-то давно видел в тарелке таракана, и в результате только он чувствовал себя хорошо, а остальные взяли какие-то булочки с компотом и приняли на себя удар. Примерно через 20 минут после приема пищи я почувствовал, что «поплыл», растаял как лед. Тело трусилось, я ощущал странную слабость, не мог даже телефон удержать в руках. Другому проверяющему после нашего обеда стало еще хуже, он потом три часа лежал под капельницей. Кроме того, нам угрожали, что, если мы не уедем, завтра нас покажут в новостях в контексте, что с нами что-то случилось. Как один из вариантов, взорвется машина», - рассказал собеседник подробности, от которых кровь стынет в жилах.

В то время руководителем здравницы был Араик Погосян, который, возглавив «Куяльник» в 2011 году, быстро навел там свои порядки. При ежегодной полной загрузке курорта, ныне рассчитанного на одновременное проживание полутора тысяч человек, он утверждал, что санаторий находится на грани выживания и едва ли не убыточен.

И даже после того, как было принято окончательное решение об увольнении директора, Погосян не согласился принять поражение с достоинством, а… «заболел» туберкулезом и ушел на больничный, настроив часть сотрудников санатория против нового руководства и обещая в скором времени вернуться на прежний пост, тем самым всеми правдами и неправдами стараясь сохранить доступ к кормушке. Оно и неудивительно, ведь, по словам замглавы Федерации профсоюзов Саенко, ежегодно в карман Погосяна шло не меньше двадцати миллионов гривень скрытой прибыли.

Подобное разделение коллектива на два лагеря журналисты даже почувствовали на себе. Часть работников были вежливы и улыбчивы, тогда как другие либо избегали представителей прессы, либо грубили, либо задавали странные вопросы с целью в дальнейшем использовать эту информацию в своих целях.

К примеру, одна из уборщиц, услышав нашу с соседкой по комнате беседу относительно ужасающего состояния корпуса, стала ненавязчиво уточнять, кто мы, из какого издания, и просить наши визитки. На очевидный вопрос: «Зачем?», - последовал ответ: «Для того, чтобы можно было оперативно с вами связаться. У нас сейчас такие перемены. Мало ли что может скоро произойти».

На вопрос, нравится ли ей новое руководство, женщина отрицательно покачала головой.

К слову, новым руководителем «Куяльника» назначен бывший военный, полковник – Александр Нагорничевский. Возглавляет санаторий он всего с июля, однако уже видны незначительные подвижки в тамошнем укладе.

Первым делом, новый директор здравницы ввел новую систему питания по принципу шведского стола, тем самым внеся в ежедневный рацион отдыхающих больше разнообразия. Также он инициировал постепенный ремонт номеров – за месяц с небольшим руководство ввело в эксплуатацию более шестидесяти комнат, которые ранее были законсервированы. По окончанию «горячего» летнего сезона менеджмент комплекса обещает взяться за чистку кадров, уволив часть персонала, которая предпочла качественному исполнению своих служебных обязанностей саботаж.

Нагорничевский уверяет, на этих шагах новый менеджмент не остановится. А планы по реконструкции курорта и вправду масштабны.

По словам Саенко, в ближайшее время здравница получит около 20-25 миллионов гривень на улучшение качества обслуживания и лечения. Кроме того, уже сейчас готов инвестиционный проект по привлечению 150 миллионов гривень, которые будут направлены, прежде всего, на восстановление законсервированного третьего корпуса санатория, рассчитанного на тысячу постояльцев и пребывающего в полуразрушенном состоянии.

Судить, насколько хорошо новое руководство комплекса будет справляться со своими обязанностями, пока рано – выводы нужно делать исходя из результатов работы, а не обещаний. Однако, свет в конце туннеля уже виден. Потому, посетив курорт с ревизией в следующий раз, очень хотелось бы увидеть современный, чистый санаторий европейского уровня, ведь потенциал для этого действительно есть, а не депрессивную рухлядь, которой, к сожалению, «Куяльник» является в настоящее время.

Надежда Бурбела