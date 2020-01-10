Киев вошел в ТОП-100 самых "умных" городов мира

Названы самые технологичные города мира.

Киев вошел в ТОП-100 самых технологичных городов мира.

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Об этом говорится в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна.

Как сообщается, на первом месте оказался Сингапур, за ним следует Цюрих, Осло, Женева. Пятерку лидеров замыкает Копенгаген. На шестой строчке рейтинга оказался Окленд, далее Тайбэй, Хельсинки, Бильбао и Дюссельдорф.

Отметим, что Киев также оказался в этом рейтинге, заняв всего лишь 92 место.

При подсчетах учитывались уровень здравоохранения и обеспечения безопасности, мобильность, общественная активность и пр.