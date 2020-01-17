Авиакомпания SkyUp с мая запускает рейсы Одесса-Тбилиси

Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

Украинская авиакомпания SkyUp с мая текущего года запустит рейсы Одесса-Тбилиси.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Начинаем продажу билетов из Одессы в Тбилиси (Грузия). Первый такой рейс SkyUp Airlines состоится в мае», - сказано в сообщении.

Планируется, что новое направление компании стартует 28 мая и будет работать до 4 октября этого года.

Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа: Одесса-Тбилиси - от 1289 грн, Тбилиси-Одесса - от 1341 грн.

В компании предполагают, что направление будет пользоваться популярностью, в частности, учитывая то, что между двумя городами много общего: прогрессивная молодежь, давние традиции и др.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2020 года авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия), с 29 апреля - из Львова в Батуми (Грузия) и Бургаса (Болгария), а с 3 июня до Барселоны (Испания). Кроме того, весной - из Киева, Одессы, Харькова и Львова - рейсы до четырех городов Италии.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а основателем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!