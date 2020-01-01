В новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист
В новогоднюю ночь в районе горы Говерла спасатели искали заблудившегося туриста.
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Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС Украины в Закарпатской области.
«1 января в 01:30 спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на г. Говерла, Раховского района, потерял ориентир местности и заблудился житель г. Кременец Тернопольской области», - говорится в сообщении.
Для поиска заблудившегося отправились 4 спасателя горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.
«В 07:00 турист был найден в районе подножия г. Говерла между полонинами Гропа и Кознеска и доставлен в с. Лазещина Раховского района. В медицинской помощи мужчина не нуждался», - добавили в ведомстве.