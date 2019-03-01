В Карпатах ищут двух туристов из Одессы, один травмирован

Поисково-спасательные работы осложняются угрозой схода лавины, крутыми склонами, обледенением снежного покрова и отсутствием мобильной связи.

Вчера вечером спасатели получили сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с г. Говерла в сторону долины Козмещик) травмировалась туристка.

Читайте такжеВ Карпатах нашли тело погибшего под лавиной 28-летнего туриста из Киева

Всего туристов двое: мужчина и женщина. По предварительной информации, они являются жителями г. Одесса, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и г.Рахов в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.Поисково-спасательные работы осложняются угрозой схода лавины, крутыми склонами, обледенением снежного покрова и отсутствием мобильной связи в месте проведения поисков", - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на утро к поискам привлечено также Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля спасатели нашли двух туристов, заблудившихся у горы Говерла накануне.