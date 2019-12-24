В Венеции открыли отреставрированные Королевские сады

Сады пришли в упадок естественным образом.

В Венеции после масштабной реставрации открыли Королевские сады.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на afar.com.

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Венецианские королевские сады были построены во времена Наполеона, а расцвели во время правления австрийской императрицы Сисси.

Они практически не пострадали в результате наводнений, которые в последнее время участились в Венеции, однако пришли в упадок естественным образом. Поэтому правительство решило провести реконструкцию одной из главных достопримечательностей города.

Министр культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини, в свою очередь, призвал итальянских предпринимателей рассмотреть возможность пожертвований для защиты наследия Италии.

Как сообщал УНИАН, накануне власти Венеции в понедельник, 23 декабря, предупредили о новом подъеме воды свыше критического уровня.