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В Венеции открыли отреставрированные Королевские сады

12:35, 24 декабря 2019
Новости туризма
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Венецианские королевские сады отреставрировали / фото: excurser.ru

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на afar.com.

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Венецианские королевские сады были построены во времена Наполеона, а расцвели во время правления австрийской императрицы Сисси.

Они практически не пострадали в результате наводнений, которые в последнее время участились в Венеции, однако пришли в упадок естественным образом. Поэтому правительство решило провести реконструкцию одной из главных достопримечательностей города.

Министр культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини, в свою очередь, призвал итальянских предпринимателей рассмотреть возможность пожертвований для защиты наследия Италии.

Как сообщал УНИАН, накануне власти Венеции в понедельник, 23 декабря, предупредили о новом подъеме воды свыше критического уровня.

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Теги: #венеция