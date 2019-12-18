Легендарный брюссельский "Писающий мальчик" празднует 400-летний юбилей (видео)
09:51, 18 декабря 2019Новости туризма
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Брюссельская власть уже завтра устраивает на площади перед фонтаном бесплатный концерт, чтобы отметить юбилей городского любимца.
Мальчика ко дню рождения одели в смокинг / скриншот видео ТСН
Знаменитому фонтану "Писающий мальчик" исполнилось 400 лет. Самая известная бельгийская скульптура отметила юбилей.
Как говорится в сюжете ТСН, в честь праздника статуи-фонтана, установленного в центре Брюсселя, активисты презентовали торт. Мальчика, которого неоднократно одевали в различные костюмы, ко дню рождения одели в смокинг.
Брюссельская власть уже завтра устраивает на площади перед фонтаном бесплатный концерт, чтобы отметить юбилей городского любимца.
Знаменитому фонтану "Мальчик-дзюркунчик" исполнилось 400 лет
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