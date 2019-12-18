Легендарный брюссельский "Писающий мальчик" празднует 400-летний юбилей (видео)

Брюссельская власть уже завтра устраивает на площади перед фонтаном бесплатный концерт, чтобы отметить юбилей городского любимца.

Знаменитому фонтану "Писающий мальчик" исполнилось 400 лет. Самая известная бельгийская скульптура отметила юбилей.

Как говорится в сюжете ТСН, в честь праздника статуи-фонтана, установленного в центре Брюсселя, активисты презентовали торт. Мальчика, которого неоднократно одевали в различные костюмы, ко дню рождения одели в смокинг.

Брюссельская власть уже завтра устраивает на площади перед фонтаном бесплатный концерт, чтобы отметить юбилей городского любимца.