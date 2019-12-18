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Легендарный брюссельский "Писающий мальчик" празднует 400-летний юбилей (видео)

09:51, 18 декабря 2019
Новости туризма
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Мальчика ко дню рождения одели в смокинг / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, в честь праздника статуи-фонтана, установленного в центре Брюсселя, активисты презентовали торт. Мальчика, которого неоднократно одевали в различные костюмы, ко дню рождения одели в смокинг.

Брюссельская власть уже завтра устраивает на площади перед фонтаном бесплатный концерт, чтобы отметить юбилей городского любимца.

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Теги: #Брюссель