Названы самые романтические места для одиноких путешественников

Сольное путешествие на самом деле имеет целый ряд преимуществ - можно ни от кого не зависеть, планировать все исключительно под свои интересы и не бояться осуждения, однако иногда в таких поездках становится одиноко.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал десятку самых романтических туристических направлений для одиноких путешественников.

В список Lonely Planet попали те места, где сольным путешественникам будет легче всего выйти на контакт с другими туристами или же познакомиться с романтическими целями.

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Амальфитанское побережье, Италия

Вдоль побережья Амальфи в Италии сосредоточено большое количество уютных городков, например, Сорренто или Позитано, а потому каждый день можно исследовать новый город. Тем более, что здесь хорошо налажено автобусное сообщение. Эксперты советуют не бояться отходить подальше от туристических объектов и отправляться на общественные пляжи, где можно легко завязать разговор с местными жителями.

Куско, Перу

Перуанский город Куско в горах Андах является одним из самых экзотических мест Южной Америки. Весь подъем на вершину и открывающиеся там потрясающие виды идеально подходят для романтических переживаний, которые можно разделить с другими сольными путешественниками. Чего стоит только путешествие к Ману Пикчу.

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Бали, Индонезия

Бали – один из самых популярных островов Индонезии, с живописными видами, голубыми пляжами, экзотическими фруктами и различными туристическими активностями также отлично настраивает на романтический лад. Можно отправиться покататься на серфинге, занятие йогой или на мастер-класс, где в непринужденной обстановке будет гораздо проще завязать новые знакомства.

Париж, Франция

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Париж традиционно считается одним из самых романтических городов мира, причем необязательно только для тех, у кого уже есть пара. Легче всего заводить знакомства в Париже, записавшись на курсы французского языка или посещая разговорные встречи. Также можно записаться на групповую экскурсию или посетить дегустацию вин и сыров, чтобы познакомиться с другими участниками в более непринужденной обстановке.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес известен на весь мир страстным танго, прекрасным вином и говядиной мирового класса, а потому является идеальным местом для одиноких путешественников, ищущих любви.

Квинстаун, Новая Зеландия

Новозеландский город Квинстаун, окруженный Южными Альпами, известен в первую очередь как центр экстремальных видов спорта. И нет лучшего способа пробудить романтику, чем разделить приключение с другими искателями острых ощущений. Также город богат природными достопримечательностями и захватывающей ночной жизни, так что недостатка в возможностях познакомиться с новыми людьми точно не будет.

Стокгольм, Швеция

Стокгольм – это фантастический город для одиноких путешественников, чтобы познакомиться с местными жителями, поскольку шведы известны своей поразительной внешностью и дружелюбием. Кроме того, большинство местных хорошо говорят по-английски, что делает Стокгольм отличным местом, чтобы попробовать каучсерфинг – платформу поиска бесплатного жилья в домах местных или просто встреч для прогулок и совместных походов в бары.

Майами, США

Майами с его белыми песчаными пляжами и элитными клубами – идеальное место, чтобы познакомиться с новыми людьми. Также здесь проводится немало международных фестивалей самой разнообразной направленности, куда съезжаются путешественники со всего мира.

Тель-Авив, Израиль

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Оживленный мегаполис в самом сердце Святой Земли, Тель-Авив наполнен великолепными местными жителями, вкусной средиземноморской кухней и оживленной ночной жизнью. В такой компактной стране, как Израиль, трудно избежать столкновения с одними и теми же людьми снова и снова, что делает Тель-Авив отличным местом для знакомства с другими одиночными путешественниками.

Чиангмай, Таиланд

На севере Таиланда расположен эклектичный город Чиангмай с его традиционными тайскими рынками и богато украшенными храмами. Это уникальное место, которое одинокие путешественники не захотят пропустить. Здесь проводится большое количество экскурсию, во время которых будет возможность познакомиться с другими сольными путешественниками.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристический портал Lonely Planet опубликовал список лучших туристических направлений для посещения в 2020 году.