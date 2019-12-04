Facebook создаст приложения для путешествий

Cозданием продуктов займется экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

Социальная сеть Facebook планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещение подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг.

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Об этом сообщает The New York Times.

Cозданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десятка человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Facebook представила приложение Viewpoints, которое будет вознаграждать пользователей за участие в опросах, исследованиях и при прохождении заданий.