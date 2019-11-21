Поезд Киев - Рахов будет делать остановку в Черновцах

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов на следующий день в 09:22.

Поезд № 357/358 Киев - Рахов с 8 декабря будет делать остановку в Черновцах. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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«Благодаря новому маршруту поезда № 357/358 Киев - Рахов жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов на следующий день в 09:22. В Черновцах он будет делать остановку в 04:20.

Обратно поезд будет отправляться о 11:18 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 6:32. Останавливаться в Черновцах будет в 17:15.

В пресс-службе напомнили, что сейчас из Киева в Черновцы курсируют поезда №7/8 и №117/118.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 5 декабря запустит новый поезд Киев-Херсон-Николаев.