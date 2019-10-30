УЗ в декабре запустит новый поезд "Киев-Херсон-Николаев"
13:00, 30 октября 2019Новости туризма
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Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
УЗ запускает еще один поезд в Николаев / фото УНИАН
Акционерная компания «Укрзализныця» с 5 декабря запустит новый поезд Киев - Херсон - Николаев.
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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.
«Укрзализныця» планирует развивать сообщение с восточным регионом Украины. В частности, Лисичанск - Одесса, Херсон - Ужгород, Запорожье - Ивано-Франковск. А уже с 5 декабря запускает новый поезд Киев - Херсон - Николаев», - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" сделала маршрут "Киев – Мариуполь" ежедневным.
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