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УЗ в декабре запустит новый поезд "Киев-Херсон-Николаев"

13:00, 30 октября 2019
Новости туризма
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УЗ запускает еще один поезд в Николаев / фото УНИАН

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

«Укрзализныця» планирует развивать сообщение с восточным регионом Украины. В частности, Лисичанск - Одесса, Херсон - Ужгород, Запорожье - Ивано-Франковск. А уже с 5 декабря запускает новый поезд Киев - Херсон - Николаев», - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" сделала маршрут "Киев – Мариуполь" ежедневным. 

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Теги: #поезд#Укрзализныця#туризм