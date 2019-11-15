Жираф и турист погибли в ДТП во время сафари

Животное сбила машина, а потом оно упало на другой автомобиль.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) автомобиль сбил жирафа, который упал на другую машину, во время сафари в Национальном парке Крюгера.

Читайте такжеНазваны лучшие весенние туристические направления

Машина, которая врезалась в жирафа, везла 13 туристов, направлявшихся через парк в лагерь отдыха, передает ТСН со ссылкой на CNN. После удара животное упало на встречный автомобиль, которым управлял швейцарец.

В результате столкновения жираф погиб, а водитель получил тяжелые травы. Позже он скончался в больнице.

Жирафы, как правило, достигают от 4 до 6 м в высоту и могут весить до 1,2 тонн. В результате столкновения обе машины получили значительные повреждения.

Парк призвал посетителей быть осторожными во время движения, напоминая им следить за всеми видами животных и предоставлять им преимущество в движении на дороге.