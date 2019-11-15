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Жираф и турист погибли в ДТП во время сафари

09:22, 15 ноября 2019
Новости туризма
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Обе машины получили значительные повреждения \ edition.cnn.com

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Машина, которая врезалась в жирафа, везла 13 туристов, направлявшихся через парк в лагерь отдыха, передает ТСН со ссылкой на CNN. После удара животное упало на встречный автомобиль, которым управлял швейцарец.

В результате столкновения жираф погиб, а водитель получил тяжелые травы. Позже он скончался в больнице.

Жирафы, как правило, достигают от 4 до 6 м в высоту и могут весить до 1,2 тонн. В результате столкновения обе машины получили значительные повреждения.

Парк призвал посетителей быть осторожными во время движения, напоминая им следить за всеми видами животных и предоставлять им преимущество в движении на дороге.

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Теги: #жираф#туристы#ЮАР