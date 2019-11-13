Во Львове снова смогут кататься на конных каретах

Городские власти отменили временный запрет на конные экипажи в городе.

Сегодня на внеочередном заседании комиссия по туристической нагрузке приняла решение возобновить деятельность конных карет во Львове.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Как отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, к этому решению добавили еще шесть пунктов. Они касаются безопасности, информационной просветительской кампании по проработке целесообразности обустройства карманов в местах посадки-высадки; просмотр протоколов реагирования в случае, если происходит что-то с участием лошади.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на проспекте Свободы во Львове трое иностранцев запускали салют и всполошили коней, которые были запряжены в карету.Лошади выбежали на тротуар и налетели на скамейку. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе, едва не погибла 15-летняя девочка. Кроме того, пришлось усыпить коня. После этого львовская мэрия временно приостановила функционирование конных карет в городе.