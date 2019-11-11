Оман полностью перешел на онлайн-визы

Туристы, посещающие Оман, теперь обязаны оформлять визы заранее. Тех, кто не подал заявление на визу заранее, будут разворачивать на пунктах контроля.

С 1 ноября 2019 года туристы всех национальностей, посещающие Султанат Оман, обязаны заранее приобретать электронную туристическую визу.

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Согласно новому распоряжению правительства, заявки на оформление виз больше не принимаются на пограничных пунктах пропуска, передает thenational.ae. Заявители должны зайти на портал правительства, загрузить копию паспорта и фотографии, а также заплатить визовый сбор. Тех, кто не подал заявление на визу заранее, будут разворачивать на пунктах контроля.

Заявку можно подать на спонсорскую (например, для водителей, нянь и других работников, путешествующих с семьей работодателя) и неспонсорскую туристическую визу, туристическую визу для резидентов стран ССАГПЗ или экспресс-разрешение на посещение страны. Процесс оформления занимает до четырех дней.

Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с даты въезда. В зависимости от национальности, стоимость оформления визы составит $13-130.

Резиденты стран ССАГПЗ могут путешествовать в Оман по туристической визе GCC Resident Tourist Visa: при этом профессия главного путешественника должна соответствовать требованиям властей Омана и входить в перечень одобренных. Его компаньон может путешествовать по визе Visa Type 29B.

Нерезиденты стран ССАГПЗ должны подать заявку на бесплатную совместную визу Дубая и Омана в посольстве Омана или в офисе туристических агентств. После получения разрешения туристы могут путешествовать в Оман авиатранспортом или наземным транспортом через пограничный пункт Хатта, при этом виза должна быть действительна хотя бы в течение 21 дня.

Раньше заявления на оформление въездных виз оформлялись прямо на пунктах пропуска, что создавало большие очереди на границах.

ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Сюда входят такие страны: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.