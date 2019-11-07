Ryanair начнет летать из Харькова в Будапешт ранее анонсированного срока
12:51, 07 ноября 2019Новости туризма
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Рейсы по указанному маршруту авиакомпания начнет осуществлять с января следующего года.
Ryanair начнет полеты из Харькова в Будапешт / фото: facebook.com/hrk.aero
Крупнейший европейский лоукостер – авиакомпания Ryanair, начиная с 16 января 2020 года, открывает рейс по маршруту Харьков-Будапешт.
Об этом сообщает ЦТС.
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Рейсы в столицу Венгрии будут выполняться по четвергам и воскресеньям, время в пути составит 2 часа 10 минут.
Стоимость билетов стартует от 17,17 евро или 468 гривень в одну сторону без учета багажа (цена актуальна на момент публикации).
Следует отметить, что рейсы Харьков-Будапешт уже были ранее анонсированы руководством ирландского лоукостера. Однако в октябре заявлялось, что они начнут выполняться летом 2020 года.
Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair в конце октября открыла сообщение Одесса-Берлин.
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